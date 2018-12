TBMM Başkanı Yıldırım'dan Noel Mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım , insanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatan önemli günlerden biri olan ve Hristiyan vatandaşlar arasında coşkuyla kutlanan Noel Bayramı'nın, her zaman ihtiyaç duyulan şiddet ve çatışmadan uzak, sevgi dolu günlerin yakın olmasına vesile olmasını diledi.Yıldırım, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.Bayramların, barış içinde, bir arada, mutlu ve huzurlu şekilde yaşama arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Dil, din, renk ve kültür farklılıkları bir kilimin desenleri gibi görülüp, toplumsal zenginliğimizin belgeleridir." ifadelerini kullandı.Yıldırım, şunları kaydetti:"Terör, şiddet ve savaş gibi hallerde insanlar birbirlerine karşı kışkırtıcı bir mesaj yaysalar da insanlığın tercihi her zaman sevgi, barış ve huzurdan yana olmuştur.İnsanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatan önemli günlerden biri olan ve Hristiyan vatandaşlarımız arasında coşkuyla kutlanan Noel Bayramı'nın, her zaman ihtiyaç duyduğumuz şiddet ve çatışmadan uzak, sevgi dolu günlerin yakın olmasına vesile olmasını diliyor, bütün Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutluyorum."