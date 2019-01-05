TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızın Ailesine Taziye Ziyareti
7 dakika önce
İZMİR (İHA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İZMİR (İHA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Ukrayna
'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir
'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.
Acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini veren Yıldırım, Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini ve cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de söyledi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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