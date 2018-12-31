TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, "2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, "2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



TBMM Başkanı Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2018'de Türkiye'nin tarihi nitelikte dönüşümlere tanıklık ettiğini belirtti. Yıldırım, "Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz bu yıl ülkemiz ve milletimiz için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Bu yıl milletimizin birliği ve kardeşliği için ülkemizin belası terörle etkin mücadelenin devam ettiği bir yıl olması yanında, ekonomik ve sosyal manada birçok zorlukla mücadele ettiğimiz bir sene oldu. Tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içeride ve dışarıda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık" dedi.



Daha büyük ümit ve yeni hedeflerle 2019 yılına başladıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi 21'inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum. Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz. Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." - Ankara

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