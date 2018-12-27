TBMM Başkanı Yıldırım, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (2)
11 dakika önce
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programında konuşması -Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye takdimi ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (2)
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Diyanet TV
tanıtım programında konuşması
-Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye takdimi ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (2)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:37 Kaynak: AA
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