Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (1)

TBMM Başkanı Yıldırım, Diyanet Tv Tanıtım Programına Katıldı (1)

1 saat önce

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programında konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (1)

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programında konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına katılarak konuşma yaptı (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:51 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, TV, Güncel
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