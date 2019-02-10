Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" Programına Katıldı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" Programına Katıldı

57 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım,
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Şehzade Camii'nde düzenlenen program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

Fatih, Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım

İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehtidi Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" Programına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]