TBMM Başkanı Yıldırım, "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" Programına Katıldı
57 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Şehzade Camii'nde düzenlenen program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu
CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım
İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehtidi
Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak