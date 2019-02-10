TBMM Başkanı Yıldırım, "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" Programına Katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih'te Şehzade Camii'nde düzenlenen "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma" programına katıldı. Şehzade Camii'nde düzenlenen program sonunda Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

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