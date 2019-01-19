TBMM Başkanı Yıldırım: "(Esat Kabaklı) Vatan Sevdasını, Millet Sevdasını, Allah Sevgisini Ondan...

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- Esat Kabaklı 50. Sanat Yılı Konseri Cemal Reşit Rey konser salonundan detaylar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey (CRR) konser...
- Esat Kabaklı
50. Sanat Yılı Konseri Cemal Reşit Rey
konser salonundan detaylar
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonunda düzenlenen Esat Kabaklı 50. Sanat yılı konserine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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