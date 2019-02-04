TBMM Başkanı Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
55 dakika önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın karşılanması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çicek takdimi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM yemekhanesinin gezmesi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının...
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın karşılanması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çicek takdimi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM yemekhanesinin gezmesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara
'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiası) Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:07 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"
24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç
Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi
Benzin ve LPG'ye Zam Geldi