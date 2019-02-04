Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

TBMM Başkanı Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

55 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın karşılanması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çicek takdimi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM yemekhanesinin gezmesi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının...

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın karşılanması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çicek takdimi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM yemekhanesinin gezmesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunması ANKARA - TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiası) Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:07 Kaynak: AA

Ankara, Binali Yıldırım, Güncel
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