TBMM Başkanı Yıldırım, Görevinden İstifa Etti
56 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:12 Kaynak: AA
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