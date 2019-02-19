Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Görevinden İstifa Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Görevinden İstifa Etti

56 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Görevinden İstifa Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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