Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Kabul Etti

53 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Kabul Etti, System.String[]
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:09 Kaynak: AA

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