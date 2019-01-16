TBMM Başkanı Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı Kabul Etti
53 dakika önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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