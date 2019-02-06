TBMM Başkanı Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Görüşmesi Sona Erdi
10 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ağırladı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Dolmabahçe Sarayı
'nda Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ı ağırladı. TBMM Başkanı Yıldırım ve Başbakan Çipras, görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Çipras'ı ağırladı. Yıldırım ve Çipras görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. Ardından ikili bir buçuk saatlik bir görüşme sonrasında ayrıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılarak Yunanistan Konsolosluğu'na hareket etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
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