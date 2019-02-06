TBMM Başkanı Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Görüşmesi Sona Erdi
18 dakika önce
TBMM Başkanı Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Çipras'ın görüşmesi sona erdiİSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ı ağırladı.
TBMM Başkanı Yıldırım ile Yunanistan
Başbakanı Çipras'ın görüşmesi sona erdi
İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Dolmabahçe Sarayı
'nda Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ı ağırladı. TBMM Başkanı Yıldırım, Başbakan Çipras'ı Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ı ağırladı. TBMM Başkanı Yıldırım, Başbakan Çipras'ı Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdi. Ardından ikili bir buçuk saatlik bir görüşme sonrasında ayrıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılarak Yunanistan Konsolusluğu'na hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:04 Kaynak: İHA
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