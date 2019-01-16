TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulleri
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Tayland
, Slovakya
, Gabon
ve Burkina
Faso'nun Ankara
büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Yıldırım, Meclisteki makamında sırasıyla Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma ile Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere ile görüştü.
Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:19 Kaynak: AA
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