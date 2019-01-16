Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulleri

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulleri

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulleri, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, Meclisteki makamında sırasıyla Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma ile Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere ile görüştü.

Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:19 Kaynak: AA

Gabon, Slovakya, Tayland, Politika
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