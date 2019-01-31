TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü
11 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.
Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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