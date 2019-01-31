Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

11 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Cenevre, Birleşmiş Milletler, Binali Yıldırım, Politika
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