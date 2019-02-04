TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hacıyev'i kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hacıyev'i kabul etti.
Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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