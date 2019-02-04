Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hacıyev'i kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hacıyev'i kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Yıldırım'dan Sert Çıkış: Maskeyi Kaldırınca HDP, Kapatınca CHP Gözüküyor 24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]