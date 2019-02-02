TBMM Başkanı Yıldırım'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kabulü
1 saat önce
TBMM Başkanı Yıldırım'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kabulüİSTANBUL- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti.
TBMM Başkanı Yıldırım'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kabulü
İSTANBUL- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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