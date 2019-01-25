TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul'da Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, 67 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden arkadaşı Yahya Güler'in cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, 67 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden arkadaşı Yahya Güler'in cenaze törenine katıldı.



Alınan bilgiye göre Binali Yıldırım, Şişli Camisindeki cenaze töreninde, tabutun başında dua okudu.



Yıldırım, Güler'in yakınlarına başsağlığı diledi.

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