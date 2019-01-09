TBMM Başkanı Yıldırım: "İstanbul Olmadan Türkiye Olmaz"
57 dakika önce
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:48 Kaynak: AA
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