TBMM Başkanı Yıldırım İstifa Dilekçesini Sundu
25 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
Binali Yıldırım, istifa dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. Kumbuzoğlu, istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:11 Kaynak: İHA
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