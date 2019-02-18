TBMM Başkanı Yıldırım İstifa Dilekçesini Sundu
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. Binali Yıldırım, istifa dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. Kumbuzoğlu, istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu
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