TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Benden Duymadığınız Hiçbir Şeye İnanmayın."
11 saat önce
TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.
TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:15 Kaynak: AA
Der Spiegel Dergisi Muhabirinin Yıllarca Uydurma Haber Yaptığı Ortaya Çıktı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Olması Beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım Yarın İstifa Edecek
TBMM Başkanı Yıldırım, Köprü Geçiş Cezalarının Affedileceğini Açıkladı
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı