Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Benden Duymadığınız Hiçbir Şeye İnanmayın."

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Benden Duymadığınız Hiçbir Şeye İnanmayın."

11 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.

TBMM Başkanı Yıldırım:
TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:15 Kaynak: AA

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