Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Ne Yapacağımızı, Ne Karar Vereceğimizi Biz...

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Ne Yapacağımızı, Ne Karar Vereceğimizi Biz...

11 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."

TBMM Başkanı Yıldırım:
TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:17 Kaynak: AA

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