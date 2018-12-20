TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Ne Yapacağımızı, Ne Karar Vereceğimizi Biz...

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."

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