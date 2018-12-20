Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Ne Yapacağımızı, Ne Karar Vereceğimizi Biz...

TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa Edeceği İddiası) Ne Yapacağımızı, Ne Karar Vereceğimizi Biz...

10 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Ulaştırma Bakanlığı, Binali Yıldırım, Güncel
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