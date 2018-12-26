Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır

TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır

30 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

Yıldırım,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin istifa tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, "İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:41:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]