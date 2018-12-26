TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa Konusu Kapanmıştır
30 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.
Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gazetecilerin istifa tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, "İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: DHA
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