Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa Tartışmanın Siyasi ve Hukuki Alt Yapısı Yoktur"

TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa Tartışmanın Siyasi ve Hukuki Alt Yapısı Yoktur"

5 dakika önce

IHAAW120400-GEN/10-01-2019- TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa tartışmanın siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur" 10.01.2019 12: 04: 00 TSI NNNN.

TBMM Başkanı Yıldırım:
IHAAW120400-GEN/10-01-2019

- TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa tartışmanın siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur" 10.01.2019 12: 04: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

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