TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa Tartışmanın Siyasi ve Hukuki Alt Yapısı Yoktur"
5 dakika önce
IHAAW120400-GEN/10-01-2019- TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa tartışmanın siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur" 10.01.2019 12: 04: 00 TSI NNNN.
IHAAW120400-GEN/10-01-2019
- TBMM Başkanı Yıldırım: "İstifa tartışmanın siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur" 10.01.2019 12: 04: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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