Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, İtfaiyenin Yeni Yılını Telsizden Kutladı

TBMM Başkanı Yıldırım, İtfaiyenin Yeni Yılını Telsizden Kutladı

2 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, itfaiye telsizinden personelin yeni yılını kutladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, itfaiye telsizinden personelin yeni yılını kutladı.

İtfaiye telsizinden anons yaparak teşkilatın yeni yılını kutlayan Yıldırım, "Yeni yılın ailenize, sizlere, sevdiklerinize uğurlar, hayırlar getirmesini diliyorum. İstanbul'umuzun da yeni yılı herhangi bir yangın, kaza olmadan idrak etmesini Mevla'mdan niyaz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul İtfaiyesi Komuta Merkezi'nden de "Sayın Meclis Başkanım, tüm İstanbul itfaiyesi olarak biz de yeni yılınızı kutlar, saygılar sunarız." şeklinde cevap verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, İtfaiye, Güncel
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