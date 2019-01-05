Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de Başlattığımız Yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 Adayımızla...

TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de Başlattığımız Yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 Adayımızla...

30 dakika önce

TBMM Başkanı Yıldırım: "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?" -"İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'da İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum" -"İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir.

TBMM Başkanı Yıldırım: " İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?"
-"İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan'da İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum"
-"İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?"

İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Nihat Zeybekçi, İzmir, Politika
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