Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de Kahvehaneyi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de Kahvehaneyi Ziyaret Etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de Kahvehaneyi Ziyaret Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Dün AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantına katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Karabağlar Kahvehanesi'ni de ziyaret etti. Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet edip çay içti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Binali Yıldırım, İzmir, Politika
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