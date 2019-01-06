TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de Kahvehaneyi Ziyaret Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İzmir
'de bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Dün AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları
tanıtım toplantına katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Karabağlar
Kahvehanesi'ni de ziyaret etti. Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet edip çay içti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:43 Kaynak: İHA
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