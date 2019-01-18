Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Karne Dağıttı

TBMM Başkanı Yıldırım, Karne Dağıttı

1 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım, karne dağıttıÇANAKKALE - Çanakkale'de yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülmesi törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı.

TBMM Başkanı Yıldırım, karne dağıttı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülmesi törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Genel
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