TBMM Başkanı Yıldırım, Karne Dağıttı
1 saat önce
TBMM Başkanı Yıldırım, karne dağıttıÇANAKKALE - Çanakkale'de yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülmesi törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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