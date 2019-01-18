TBMM Başkanı Yıldırım Karne Törenine Katıldı (3)
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın okul önündeki konuşması ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın okul önündeki konuşması ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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