TBMM Başkanı Yıldırım KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü Kabul Etti
1 saat önce
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü TBMM- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti kabul etti.
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü TBMM- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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