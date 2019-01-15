Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü Kabul Etti

TBMM Başkanı Yıldırım KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü Kabul Etti

1 saat önce

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü TBMM- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü TBMM- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: AA

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