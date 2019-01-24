TBMM Başkanı Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü
1 saat önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı karşılaması Yıldırım ve Preca'nın tokalaşması Yıldırım ve Preca görüşmesinden detaylar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Preca'ya FETÖ'nün bombalı saldırısında zarar gören bölümü gezdirmesi Preca'nın...
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın Malta Cumhurbaşkanı
Marie-Louise Coleiro Preca'yı karşılaması
Yıldırım ve Preca'nın tokalaşması
Yıldırım ve Preca görüşmesinden detaylar
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Preca'ya FETÖ'nün bombalı saldırısında zarar gören bölümü gezdirmesi
Preca'nın karanfil bırakması
Toplu fotoğraf çekimi
Preka'nın makam aracından detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:11 Kaynak: AA
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