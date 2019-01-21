Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım Marmaray ile Yolculuk Yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım Marmaray ile Yolculuk Yaptı

51 dakika önce

TBMM Başkanı Yıldırım Marmaray ile yolculuk yaptıİSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk etti.

TBMM Başkanı Yıldırım Marmaray ile yolculuk yaptı

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk etti. Trendeki yolcularla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla bir araya geldi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

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