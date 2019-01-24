Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Huildfeldt'i...

TBMM Başkanı Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Huildfeldt'i...

2 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti selamlaması Görüşmeden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt...

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti selamlaması
Görüşmeden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti kabul etti. Kabulde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:56:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Huildfeldt'i...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]