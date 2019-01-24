TBMM Başkanı Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Huildfeldt'i...
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti selamlaması Görüşmeden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt...
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti selamlaması
Görüşmeden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti kabul etti. Kabulde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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