Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım Olay Yerinde

TBMM Başkanı Yıldırım Olay Yerinde

20 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.

TBMM Başkanı Yıldırım Olay Yerinde, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

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