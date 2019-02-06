TBMM Başkanı Yıldırım Olay Yerinde
20 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Kartal
'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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