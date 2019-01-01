Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Polisin Yeni Yılını Telsizden Kutladı

TBMM Başkanı Yıldırım, Polisin Yeni Yılını Telsizden Kutladı

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, telsizden polislerin yeni yılını kutladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Polisin Yeni Yılını Telsizden Kutladı, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, telsizden polislerin yeni yılını kutladı.

Polis telsizinden teşkilatın yeni yılını kutlayan Yıldırım, "24 saat vatandaşın can ve mal güvenliği, huzuru için kar, kış, yağmur, çamur demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet teşkilatımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Rabb'imden rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Yeni yılın aileleriniz başta olmak üzere milletimize huzur ve güvenlik getirmesini Mevla'mdan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Polis, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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