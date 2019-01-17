TBMM Başkanı Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi Kabul Etti
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi kabul etti.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan
Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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