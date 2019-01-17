Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi Kabul Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi Kabul Etti

1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi kabul etti.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teklif Meclis'te Kabul Edildi: İşsizlik Maaşında 120 Gün Şartı Kaldırılacak Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı

10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:24:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani'yi Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]