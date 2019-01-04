TBMM Başkanı Yıldırım: "Tbmm'de Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun Teklifi Gündeme...
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, cuma namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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