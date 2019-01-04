Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "Tbmm'de Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun Teklifi Gündeme...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Tbmm'de Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun Teklifi Gündeme...

58 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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