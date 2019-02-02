TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti

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İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret