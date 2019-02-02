Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni Ziyaret Etti

36 dakika önce

TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret ettiİSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, Genel
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