TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni Ziyaret Etti
36 dakika önce
TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret ettiİSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Yıldırım, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti
İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:10 Kaynak: İHA
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