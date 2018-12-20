TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision Ödül Töreni'ne Katıldı (2)
7 saat önce
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın ödül vermesi TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision ödül törenine katıldı.
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın ödül vermesi TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision ödül törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:57 Kaynak: AA
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