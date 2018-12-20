Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision Ödül Töreni'ne Katıldı (1)

TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision Ödül Töreni'ne Katıldı (1)

7 saat önce

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın ödül vermesi TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision ödül törenine katıldı.

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın ödül vermesi TBMM Başkanı Yıldırım, Turcovision ödül törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:03 Kaynak: AA

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