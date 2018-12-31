TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti- Yıldırım, telsizden anons çekerek tüm çalışanların yeni yılını kutladıİSTANBUL - Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti- Yıldırım, telsizden anons çekerek tüm çalışanların yeni yılını kutladı



İSTANBUL - Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiyeci yeleği giyen Yıldırım, telsizden anons geçerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Ümraniye'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiye yeleği giyen Yıldırım çalışanlarla sohbet etti. Telsizden anons çeken Yıldırım tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezinde yaptığı konuşmada, "Bizlerin huzur ve güvenliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle büyük itfaiye ailesinin bütün fertlerinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yeni yılın önce bize huzur güven sağlık sıhhat getirmesini diliyorum. Yani yılın ülkemize gönül coğrafyamıza etrafımızda devam eden iç savaşların son bulmasına vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi bu akşamda sevgiyle saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye merkezinde gerçekleştirdiği konuşmasının ardından telsizden anons çekerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutlayan TBMM Başkanı Yıldırım, "Görevlerinizde üstün başarılar diliyoruz. Biz şuanda Ümraniye istasyonundayız. Buradan bütün teşkilatın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ailenize sevdiklerinize uğurlar getirmesini diliyorum. İstanbul'da da yeni yılın herhangi bir yangınsız herhangi bir kaza olmadan idrak etmemezi mevlamdan niyaz ediyorum iyi varsınız" şeklinde konuştu.

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