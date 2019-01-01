TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezini Ziyaret Etti

İSTANBUL (İHA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiyeci yeleği giyen Yıldırım, telsizden anons geçerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiye yeleği giyen Yıldırım çalışanlarla sohbet etti. Telsizden anons çeken Yıldırım tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.



TBMM Başkanı Yıldırım Ümraniye İtfaiye Merkezinde yaptığı konuşmada, "Bizlerin huzur ve güvenliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle büyük itfaiye ailesinin bütün fertlerinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yeni yılın önce bize huzur güven sağlık sıhhat getirmesini diliyorum. Yani yılın ülkemize gönül coğrafyamıza etrafımızda devam eden iç savaşların son bulmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi bu akşamda sevgiyle saygıyla selamlıyorum" dedi.



İtfaiye merkezinde gerçekleştirdiği konuşmasının ardından telsizden anons çekerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutlayan Yıldırım, "Görevlerinizde üstün başarılar diliyoruz. Biz şuanda Ümraniye istasyonundayız. Buradan bütün teşkilatın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ailenize sevdiklerinize uğurlar getirmesini diliyorum. İstanbul'da da yeni yılın herhangi bir yangınsız herhangi bir kaza olmadan idrak etmemizi Mevla'mdan niyaz ediyorum iyi varsınız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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