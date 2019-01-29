TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Sohbet Etti
1 saat önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın telefonla konuşması Restoran ziyareti Vatandaşlarla sohbet ve çocukları sevmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın telefonla konuşması
Restoran ziyareti
Vatandaşlarla sohbet ve çocukları sevmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan biri Yıldırım'ı annesi ile telefonda görüştürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:53 Kaynak: AA
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