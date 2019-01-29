Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Sohbet Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Sohbet Etti

1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın telefonla konuşması Restoran ziyareti Vatandaşlarla sohbet ve çocukları sevmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın telefonla konuşması
Restoran ziyareti
Vatandaşlarla sohbet ve çocukları sevmesi İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan biri Yıldırım'ı annesi ile telefonda görüştürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:53 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi

Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:22:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Sohbet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]