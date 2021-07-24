TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası\'nda İncelemelerde Bulundu
Son Güncelleme: 24.07.2021 00:16

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, tadilat çalışması devam eden Eski Halk Eğitim Binası'nda incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, tadilat çalışması devam eden Eski Halk Eğitim Binası'nda incelemelerde bulundu.

Eski Halk Eğitim Binası'nı gezen Meclis Başkanı Şentop, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den tadilat süreci hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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