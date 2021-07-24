TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Eski Halk Eğitim Binası\'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, tadilat çalışması devam eden Eski Halk Eğitim Binası'nda incelemelerde bulundu.
Eski Halk Eğitim Binası'nı gezen Meclis Başkanı Şentop, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den tadilat süreci hakkında bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti
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