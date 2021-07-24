TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası\'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, restorasyonunda sona gelinen Tarihi Valilik Binası'nda incelemelerde bulundu.
Tarihi Valilik Binası'nı gezen Meclis Başkanı Şentop, Vali Yıldırım'dan restorasyon süreci hakkında detaylı bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.
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