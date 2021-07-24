TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası\'nda İncelemelerde Bulundu
Son Güncelleme: 24.07.2021 06:16

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, restorasyonunda sona gelinen Tarihi Valilik Binası'nda incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, restorasyonunda sona gelinen Tarihi Valilik Binası'nda incelemelerde bulundu.

Tarihi Valilik Binası'nı gezen Meclis Başkanı Şentop, Vali Yıldırım'dan restorasyon süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Tarihi Valilik Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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