TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne Katıldı

TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonasına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan Afşin Güreş Festivali'nde açılış konuşmasını yapan Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven, "Afşin, Türkiye'de güreşin merkezlerinden birisi. Bu alandan milli takımımıza birçok sporcu verdik. Dünya şampiyonları, ülkemizi uluslararası müsabakalarda gururla ve şerefle temsil etmiş pehlivanlarımız bu alanlarda yetişmiştir. Bugün güreş festivalimize teşrif eden Sayın Meclis Başkanımıza ve beraberindeki heyete şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Geleneksel karakucak güreşleri gibi organizasyonları yaşatmaya devem ettiğimiz sürece sporcularımızın olimpiyatlarda da uluslararası organizasyonlarda da başarılarının artacağına yürekten inanıyorum. Bu meydanda yiğitlerimiz peşrev çekti, güreş tuttu. Birbirinden merdane yiğitlerimiz bugün de yiğitliklerini gösterdiler, göstermeye devam edecekler. Bu meydanlarda yetişen Ahmet Ak, Metin Kaplan, Hayri Yücel, Harun Doğan, Adem Kaya bizlere dünya ve Avrupa şampiyonluğunu, mutluluğunu ve gururunu yaşattılar. Er meydanına yakışır şekilde rakiplerini yenmeye çalışan yiğitlerimiz sadece güçlerini, kuvvetlerini sergilemediler. Aynı zamanda mertliğe, dürüstlüğe, yiğitliğe dair insani hasretlerini de gösterdiler. Geçmişten geleceğe taşıdığımız yüzlerce yıllık geleneğimizi yaşatmak yeni nesillerle buluşturmak için gayret eden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah geleneksel ata sporumuz olan güreş değerli pehlivanlarımızla gelecek kuşaklara nakledilecektir" diye konuştu.

Bir süre müsabakaları izleyen TBMM Başkanı Sayın Şentop, bayrak yürüyüşü ve hediye takdiminin ardından alandan ayrıldı. TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M. Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti. TBMM Başkanı Sayın Şentop ve güreş festivalinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesini de ziyaret etti.