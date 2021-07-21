TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım İl Jandarma Komutanlığı'nda Görevli Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım İl Jandarma Komutanlığı'nda Görevli Personelle Bayramlaştı

21.07.2021 19:15
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım İl Jandarma Komutanlığı'nda Görevli Personelle Bayramlaştı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ve İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini ifa etmekte olan erlerle bayramlaştı.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ve İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini ifa etmekte olan erlerle bayramlaştı.

Ardından TBMM Başkanı Şentop İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bayramlaşmaya TBMM Başkanı Şentop, Vali Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Başsavcı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, il protokolü, Emniyet Müdürleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personeller katıldı.

Kaynak: Habermetre
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