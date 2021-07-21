TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım İl Jandarma Komutanlığı'nda Görevli Personelle Bayramlaştı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım , İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ve İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini ifa etmekte olan erlerle bayramlaştı.

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