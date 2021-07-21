TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve il protokolü eşlik etti.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım , Kurban Bayramı münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

Mustafa Şentop, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, TBMM, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.