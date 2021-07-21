TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti

21.07.2021 19:10
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak yakından ilgilenen Meclis Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, onlara karanfil hediye ettiler.

TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve il protokolü eşlik etti.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor Tekirdağ'a gelen Bilecikli gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi Tekirdağ'a gelen Bilecikli gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi
Kaynak: Habermetre

Mustafa Şentop, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, TBMM, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement