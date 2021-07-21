TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Zübeyde Hanım Huzurevi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak yakından ilgilenen Meclis Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, onlara karanfil hediye ettiler.
TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve il protokolü eşlik etti.
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