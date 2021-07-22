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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Sünnet Düğünü'ne Katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Sünnet Düğünü'ne Katıldı

22.07.2021 23:11
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Sünnet Düğünü'ne Katıldı, System.String[]

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Şehit Turgut Kurtçu'nun oğlu Ahmet Doruk'un Süleymanpaşa ilçemizde düzenlenen Sünnet Düğünü'ne katıldı.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Şehit Turgut Kurtçu'nun oğlu Ahmet Doruk'un Süleymanpaşa ilçemizde düzenlenen Sünnet Düğünü'ne katıldı.

TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, aileyi tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

Mustafa Şentop, Aziz Yıldırım, Şehit, TBMM, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Sünnet Düğünü'ne Katıldı - Son Dakika


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