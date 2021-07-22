TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç , Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, aileyi tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika › Sadece Haberler › TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Sünnet Düğünü'ne Katıldı - Son Dakika

Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı

Canlı yayında muhabire motor çarptı! Kamera jet hızıyla stüdyoya döndü, kadın spikerler hiçbir şey olmamış gibi yaptı